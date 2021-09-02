InfoBrics: США поставят Киеву Javelin в отместку России за позор Британии в Черном море

Афины, 2 сентября. США планируют поставить Украине противотанковые ракетные комплексы Javelin в отместку России за унижение Великобритании в Черном море, считают греческие аналитики.

Вашингтон принял решение предоставить Киеву материальную помощь на сумму 60 миллионов долларов, заявил глава Пентагона Ллойд Остин. Известно, что в рамках нового транша украинские войска получат противотанковые ракетные комплексы Javelin. Кроме того, США намерены укреплять сотрудничество с Украиной в Черном море. Американцы неспроста хотят передать украинским военным именно эти ПТРК, считает политолог из Греции Пол Антонопулос, выразивший свое мнение в статье для портала InfoBrics, перевод которой приводит «ПолитРоссия».

Россия обладает мощным танковым кулаком, ввиду чего в Пентагоне и выбрали Javelin в качестве оружия, которое будет передано ВСУ, считает эксперт. По его словам, танковый парк ВС РФ по численности превышает американский вдвое, ввиду чего можно предположить, что США хотят снабдить Украину оружием для борьбы с российской бронетехникой в случае гипотетического конфликта.

Соединенные Штаты поставляют Киеву вооружение, так как отводят украинцам решающую роль в планах Вашингтона по сдерживанию влияния Москвы в Евразии, считает Антонопулос. Кроме того, политолог назвал еще одну антироссийскую цель Javelin из США на Украине. Он предположил, что американцы подобным образом попросту решили отыграться за то, что Россия опозорила входящую в состав НАТО Великобританию в Черном море, где эсминец Королевского флота HMS Defender вторгся в территориальные воды РФ и был выдворен пограничниками.

«В июне Британия была унижена в Черном море. Эсминец Королевского флота Defender нарушил границы России, но затем в панике бежал, когда прибыли российские военные», — подчеркнул эксперт.

Ранее политолог Наталья Макеева усомнилась в том, что Украина когда-нибудь будет принята в состав Североатлантического альянса. По ее словам, западные государства еще долго будут говорить о подобных перспективах Киева, однако США не горят желанием видеть Украину в блоке, ввиду чего она так и не будет принята в НАТО.