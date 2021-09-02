В парке «Патриот» прошло награждение победителей в индивидуальных номинациях АрМИ-2021

Москва, 2 сентября. В павильоне музея в парке «Патриот» состоялось награждение участников конкурсов Армейских международных игр — 2021 в командных и личных номинациях.

Победителей в номинации «За укрепление боевого содружества» награждал советник главы Минобороны РФ генерал-полковник Александр Ленцов. Он вручил медали 25 военнослужащим из стран СНГ, Африки, Латинской Америки и Азии. Вручать награды наиболее отличившимся организаторам игр поручили вице-президенту «Федерации танкового биатлона» Александру Куликову, он раздал шесть комплектов отличительных медалей военнослужащим из Азербайджана, Узбекистана, Казахстана и Армении.

Награды в номинации «За укрепление боевого содружества» получили военные из Белоруссии, медали им вручил замкомандующего Сухопутными войсками вооруженных сил Республики Таджикистан полковник Ашурзода Махмадали. В заключительной части Герои РФ и чемпионы наградили победителей в номинациях «Железный характер», «За волю к победе», «Лучший в профессии» и «Лучший специалист».

Подытожили церемонию выступлением участников конкурса «Армия культуры», которые исполнили зажигательный танец перед награждением номинанток «Энергии команды». Здесь наградами были отмечены женщины-военнослужащие из Венесуэлы, Казахстана, России, Узбекистана и Шри-Ланки.

Ранее Минобороны РФ передало, что команда из России прошла в финал конкурса «Танковый биатлон» и 4 сентября сразится за золото с Китаем, Азербайджаном и Казахстаном.