Всплеск заболеваемости COVID-19 в Израиле объяснили распространением дельта-штамма

Москва, 2 сентября. Уровень заболеваемости коронавирусом в Израиле растет из-за распространения штамма «Дельта», рассказали вирусолог Алексей Аграновский и иммунолог Владимир Болибок.

Прививку от коронавируса в Израиле получила большая часть населения. Однако увеличение числа заболевших COVID-19 обусловлено дельта-штаммом, который заражает детей и подростков. Данная мутация коронавируса частично преодолевает иммунную защиту организма после вакцинации, объяснили специалисты.

Дополнительная доза препарата против COVID-19 нужна людям со слабым иммунитетом и пожилым лицам. Эти граждане имеют высокий риск развития коронавируса. Дополнительный укол рекомендуется сделать через полгода после прохождения полного курса вакцинации. Еще одну дозу вакцины следует получить людям, которые планируют путешествие за границу.