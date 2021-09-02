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Фестиваль плавательных судов из молочных упаковок прошел в Латвии в 19-й раз
Общество

Заплыв на необычных самодельных лодках состоялся в 42 километрах от Риги. Участники проплыли по реке Лиелупе и продемонстрировали свои творения. Обязательным критерием оценки был подходящий креативный костюм.

«Сегодня в Елгаве уже в 19-й раз происходит регата на молочных пакетах. Это уникальная традиция именно Елгавы, потому что, я думаю, нигде в Прибалтике и в Европе такой традиции нет. Это соревнование проводится, конечно, благодаря нашим друзьям, которые каждый год нам дают молочные пакеты. В этот раз нам предоставили 30 тысяч упаковок для того, чтобы участники могли сделать свои лодки», — вспоминает Яна Бахмане, руководитель проекта Елгавского городского муниципального учреждения «Культура».

Регата проводится в честь празднования Дня хлеба, молока и меда. Участники регаты должны пройти по воде на самодельных судах. Использовать моторы и сжатый воздух нельзя.

«Мы использовали более 6000 пакетов, стартуем уже третий год и плот строили три недели всей командой автошколы. В прошлом году мы победили в номинации «самый большой плот из молочных пакетов», — рассказывает участница соревнований Агита Лаце.

Первая подобная регата прошла в Латвии в 2002 году. Тогда в заплыве приняли участие десяти плотов, для строительства которых были использованы 15 000 упаковок. С каждым годом количество участников увеличивается.

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