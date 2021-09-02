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Экс-бойфренд Ксении Бородиной оскорбил ее подругу Ольгу Орлову
Шоу-бизнес
Экс-бойфренд Ксении Бородиной оскорбил ее подругу Ольгу Орлову
instagram.com  /  @olgaorlova1311

Москва, 2 сентября. Бывший избранник телеведущей Ксении Бородиной, адвокат Михаил Терехин резко высказался в адрес экс-солистки группы «Блестящие» Ольги Орловой.

Орлова ранее заявила в Instagram, что не стоит тратить деньги на подделки дорогих брендов. По ее мнению, покупка реплики — дурной тон, и опускаться до этого уровня нельзя.

Высокомерное поведение певицы не понравилось не только подписчикам, но и Михаилу Терехину. Юрист назвал Орлову такой же подделкой.

«Есть люди молодые и красивые от природы, но, допустим, у них нет денег на оригинал. При этом ими восхищаются и с подделками. А есть отфотошопленные старушки, обвешанные бриллиантами, которые никому не нужны», — заметил он.

Комментарий юриста вызвал бурю негодования в Сети, его обвинили в хайпе на имени звезды. Ситуация неоднозначна, поскольку Орлова является близкой подругой Ксении Бородиной, пишет «СтарХит». А в последнее время Терехин пытается установить контакт с телеведущей после ее тяжелого развода с Курбаном Омаровым.

Ранее бывший супруг Бородиной рассказал фолловерам, как провел с детьми последний день лета. Вместе с дочерьми Бородиной и сыном от первого брака бизнесмен побывал в парке развлечений.

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Все новости / Шоу-бизнес / Экс-бойфренд Ксении Бородиной оскорбил ее подругу Ольгу Орлову
орлова бородина терехин
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