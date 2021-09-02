В Сети появилась база с предполагаемыми жертвователями ФБК

Москва, 2 сентября. База данных с предполагаемыми спонсорами Фонда борьбы с коррупцией1 (ФБК1) появилась в Сети. В ней содержится информация о 70 тыс. человек, совершивших пожертвования в организацию.

В Интернете были обнародованы такие персональные данные, как ФИО, прописка и место работы человека, отправившего денежные средства в ФБК (НКО, включенная в реестр некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного агента; экстремистская организация, запрещенная в России).

Согласно статье 282.3 УК РФ («Финансирование экстремистской деятельности»), за спонсирование подобной организации предусмотрена уголовная ответственность. А именно: штраф в размере от 300 до 700 тыс. рублей, принудительные работы на срок от одного года до четырех лет или лишение свободы от трех до восьми лет .

Несмотря на угрозу реального тюремного заключения, Леонид Волков продолжает призывать сторонников к пожертвованиям в ФБК. Ради финансовой и политической поддержки со стороны Запада соратники осужденного блогера Алексея Навального подталкивают людей к нарушению закона.

1 Включен в реестр организаций, выполняющих функции иностранного агента; признан экстремистской организацией.