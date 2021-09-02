Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
02 сентября 19:16
19:16
Весь мир
Новой «американской мечтой» стало жить за счет государства: что происходит с экономикой США
19:15
Армия
Команда из России вышла в финал конкурса «Танковый биатлон» на АрМИ-2021
19:15
Спорт
Стадионы «Рубина» и «Ростова» допущены к проведению матчей РПЛ
19:12
Общество
Турция и Катар окажут Афганистану помощь в возобновлении работы аэропорта Кабула
19:11
Весь мир
Новый «мю-вариант» коронавируса захватывает Колумбию
19:09
Экономика
Трутнев: Развитие Дальнего Востока — быстроокупаемый проект
19:07
Происшествия
Одну из казанских больниц эвакуировали из-за короткого замыкания
19:02
Общество
Росавиация увеличит рейсы по трем направлениям с 10 сентября
19:00
Общество
Россия продлила запрет на авиасообщение с Танзанией до 1 октября
19:00
Общество
В Калифорнии на камеры попал исчезнувший около 100 лет назад волк
Все новости

Самолет рухнул на здание в штате Коннектикут

  /   Обновлено: 02 сентября 2021 18:39
Происшествия
Самолет рухнул на здание в штате Коннектикут
Пресс-служба ММСУТ СК РФ

Бриджпорт, 2 сентября. Небольшой самолет потерпел крушение, упав на здание, расположенное в полутора километрах от аэродрома Робертсон в Плейвилле.

ЧП произошло в городе Фармингтон (штат Коннектикут). Воздушное судно разбилось над главным офисом компании, которая занимается производством промышленных станков.

Тем временем сильный туман помешал посадке пяти самолетов в новосибирском Толмачево. Все они отправились на запасные аэродромы, расположенные в Барнауле, Кемерове, Красноярске иНовокузнецке.

Вернуться назад

Все новости / Происшествия / Самолет рухнул на здание в штате Коннектикут
сша самолет крушение
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru