Самолет рухнул на здание в штате Коннектикут

Бриджпорт, 2 сентября. Небольшой самолет потерпел крушение, упав на здание, расположенное в полутора километрах от аэродрома Робертсон в Плейвилле.

ЧП произошло в городе Фармингтон (штат Коннектикут). Воздушное судно разбилось над главным офисом компании, которая занимается производством промышленных станков.

Тем временем сильный туман помешал посадке пяти самолетов в новосибирском Толмачево. Все они отправились на запасные аэродромы, расположенные в Барнауле, Кемерове, Красноярске иНовокузнецке.