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Хуситы начали новое наступление на позиции правительственных сил в Марибе

  /   Обновлено: 02 сентября 2021 18:52
Весь мир
Хуситы начали новое наступление на позиции правительственных сил в Марибе
Global Look Press  /  Mohammed Mohammed/Xinhua

Сана, 2 сентября. Правительство Йемена подтвердило гибель не менее 22 своих бойцов с начала нового наступления хуситов из движения «Ансар Аллах» в провинции Мариб около двух дней назад. Ранения получили уже более 50 военнослужащих.

Среди повстанцев тоже есть потери. По имеющимся данным они составили около 43 человек убитыми.

Поддерживаемое ираном движение «Ансар Аллах» возобновило атаки на севере страны после мощного удара по авиабазе ВВС Аль-Анад на юге Йемена с применением баллистических ракет, из-за чего погибли около 40 правительственных солдат, более 60 были ранены. Перед этим хуситы в течение нескольких дней совершали пуски БПЛА-камикадзе по городам Саудовской Аравии, которая участвует в конфликте во главе арабской коалиции. По заявлениям Эр-Рияда, все беспилотники были перехвачены силами ПВО.

Несмотря на ожесточенное сопротивление армии и тяжелые потери, хуситы продвигаются вперед южнее города Мариб, который имеет стратегическое значение. Кроме того, в одноименной провинции находятся крупные нефтяные поля, которые также представляют интерес для обеих сторон.

Предыдущее наступление такого масштаба было предпринято хуситами в феврале текущего года и продолжалось до начала лета. Несмотря на захват части территорий провинции, повстанцам серьезных успехов достичь не удалось. Правительственные войска при поддержке арабской коалиции смогли удержать важнейшие населенные пункты и маршруты снабжения.

Очередное обострение произошло за несколько дней до того, как новый специальный посланник ООН по Йемену Ханс Грундберг должен приступить к своим обязанностям.

Предпринимаемые международным сообществом попытки мирного урегулирования конфликта в стране не принесли каких-либо ощутимых результатов. Война, которая продолжается уже около 7 лет, привела к тяжелейшей гуманитарной катастрофе, из-за чего более 80% населения почти полностью зависят от иностранной помощи.

В частности, только в провинции Мариб в настоящее время проживает в лагерях несколько сотен тысяч перемещенных лиц, жизнь которых находится под угрозой из-за активных боевых действий.

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йемен хуситы ансар аллах
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