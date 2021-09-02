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Новый «мю-вариант» коронавируса захватывает Колумбию
Весь мир
Новый «мю-вариант» коронавируса захватывает Колумбию
cdc.gov  /  U.S. Department of Health &amp; Human Services

Богота, 2 сентября. 39% активных случаев COVID-19, зарегистрированных в Колумбии, представлены новым штаммом «Мю». Об этом сообщается в бюллетене Организации Объединенных Наций (ООН).

«На основе последних результатов 30 августа 2021 года вариант B.1.621 был добавлен в список штаммов, вызывающих интерес (VOI), и получил название «Мю». Сюда включается также Pango B.1.621.1.», — заявили во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).

Эксперты указывают, что у данного вида коронавируса существуют мутации, которые могут обладать предрасположенностью к «иммунному бегству», то есть резистентностью к вакцинам.

«Мю» был впервые обнаружен в Колумбии в январе 2021 года, а позже достиг и  других стран Латинской Америки. Хотя в целом по миру данный вариант отвечает за менее чем 0,1% случаев, его распространение в Колумбии (39%) и Эквадоре (13%) постоянно растет.

Однако сообщения о новом виде следует интерпретировать осторожно, так как «Мю» обладает относительно низким потенциалом секвенирования в большинстве стран, где он выявляется.

Новый штамм B.1.621 возник в результате серии мутаций, которые могут повлиять на заразность, тяжесть протекания заболевания, способность не реагировать на лекарственную терапию и другие аспекты. Однако вариант «Мю» в настоящий момент находится на стадии изучения, и особые свойства мутации пока не были доказаны.

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колумбия covid-19
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