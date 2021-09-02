Девять человек погибли в Нью-Йорке из-за наводнения

Вашингтон, 2 сентября. Девять человек стал жертвами циклона «Ида», который вызвал сильные наводнения в Нью-Йорке.

Ураган, который прошелся по штату Луизиана, добрался до Нью-Йорка и его окрестностей. Стихия принесла сильные дожди и наводнения.

Жители Нью-Йорка погибли в затопленных подвалах своих домов. Спасатели извлекли одно тело из перевернувшегося автомобиля. На дом еще одной жертвы стихии упало дерево.

Во всем штате Нью-Йорк объявлено чрезвычайное положение. Некоторые дома полностью затопило, метрополитен перестал работать.