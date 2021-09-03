Донбасс сегодня: в ЛНР потери среди военных и гражданских, ВСУ разворовали помощь США

Донбасс, 2 сентября. Один защитник ЛНР погиб, два солдата и мирный житель в республике получили ранения от обстрела ВСУ. Украинские десантники потеряли секретные документы в Станице Луганской. Военная помощь США разворовывается украинскими силовиками. Последние новости Новороссии — в обзоре ФАН.

Оперативная обстановка

Украинские силовики дважды за сутки обстреляли территорию Донецкой Народной Республики. Под огнем противотанковых гранатометов и стрелкового оружия были поселки Веселое и Саханка. Жертв и разрушений не зафиксировано.

В Луганской Народной Республике сообщили об одном обстреле. Под ударами противотанковых ракетных комплексов и противотанковых гранатометов оказался поселок Золотое-5. Результат обстрела — гибель военнослужащего Народной милиции ЛНР. Еще два защитника республики и один мирный житель получили ранения.

В оборонном ведомстве ЛНР со ссылкой на данные международных наблюдателей ОБСЕ сообщают о нарушении украинской стороной линий отвода тяжелых вооружений. В местах хранения отсутствуют 27 танков Т-72 украинских силовиков. Техника зафиксирована в районах населенных пунктов Лоскутовка и Лисичанск Луганской области. Кроме того, ВСУ разместили в жилом районе Золотого-5 зенитную установку ЗУ-23.

Десантники ВСУ потеряли секретные документы

Местный житель подконтрольной ВСУ Станицы Луганской обнаружил в магазине документы украинской армии с грифом «Секретно», сообщают в луганском управлении народной милиции. Сознательный гражданин передал находку военной службе правопорядка, которая по маркировке установила, что документы принадлежат 79-й отдельной десантно-штурмовой бригаде ВСУ. Они раскрывают организационно-штатную структуру одного из батальонов бригады. В части проводится расследование, чтобы установить виновных и понять, почему транспортировка секретной документации осуществлялась с грубыми нарушениями.

Народные новости / Андрей Тюнников

Небоевые потери становятся реальной проблемой в ВСУ

В донецком управлении народной милиции сообщают об очередных инцидентах в украинской армии, которые привели к потерям личного состава. Два дня назад при оборудовании беспилотника взрывным устройством солдат 503-го батальона морской пехоты допустил детонацию боеприпаса. С множественными осколочными ранениями он был доставлен в госпиталь. В этот же день двое военнослужащих 58-й отдельной мотопехотной бригады ВСУ подорвались при разминировании старых минных полей.

Как правило, эти случаи переводятся в разряд боевых потерь и списываются на несуществующие обстрелы со стороны народной милиции. Это позволяет командованию передовых частей ВСУ избегать дисциплинарных взысканий.

Однако иногда факты фальсификаций становятся известны вышестоящим командирам, как это произошло с описанными выше потерями в 58-й бригаде. Подлог сведений был установлен, в бригаду направлен начальник безопасности военной службы сухопутных войск Украины полковник Бутенко для установления виновных.

Военная помощь США разворовывается украинскими солдатами

Военнослужащие «сильнейшей армии континента» продолжают разворовывать военное имущество, сообщают в Народной милиции ДНР. В подразделениях 28-й отдельной механизированной бригады ВСУ комиссией восточной оперативно-тактической группировки выявлены факты хищения более 30 единиц бронежилетов и разгрузок, а также четырех американских приборов ночного видения AN/PVS-14.

Все отсутствующее имущество ранее было передано Украине в рамках военной помощи США. Штаб ОТГ «Восток» обязал командование бригады в срочном порядке восполнить недостачу, поскольку в ближайшее время ожидается прибытие американских и британских представителей для проверки наличия и использования военного оборудования.