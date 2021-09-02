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Найдены самые древние рукописи с упоминанием волшебника Мерлина
Наука
Найдены самые древние рукописи с упоминанием волшебника Мерлина
pixabay.com

Лондон, 2 сентября. Обнаружены фрагменты средневековой рукописи, в которых упоминается история волшебника Мерлина — наставника и советника короля Артура.

Эта рукопись признана самой ранней из всех известных. Найденные фрагменты вставлены в переплеты четырех томов раннего нового времени. Однако результаты исследования свидетельствуют, что сами они значительно старше. Ученые из университетов Бристоля и Дарема отнесли их к началу XIII века.

В тексте представлены отрывки из цикла «Вульгата», или «Ланселот-Грааль». Это анонимные рыцарские романы. В них идет речь о короле Артуре. Фрагменты пергамента найдены в 2019 году, пишет Planet Today. На них обратил внимание сотрудник Бристольского университета Майкл Ричардсон.

В Италии ранее нашли черновики и записи Данте, датированные XIII веком. Их обнаружила местная монахиня Джулия Болтон Холлоуэй. Речь идет о черновиках, найденных в библиотеке Ватикана. На момент их создания Данте являлся студентом во Флоренции.

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