Шойгу подтвердил готовность российского ядерного оружия в любой момент отразить атаку

Москва, 2 сентября. Ядерные силы России готовы ежесекундно отразить любую угрозу. Такое заявление в ходе марафона «Новое знание» сделал министр обороны РФ Сергей Шойгу.

По его словам, ядерные вооружения находятся в постоянной готовности и способны отбить атаку на страну.

«Офицеры круглые сутки, день и ночь, каждый час, не отрываясь ни на минуту, ни на секунду, несут дежурство на этом грозном оружии», — указал Шойгу.

Глава Минобороны подчеркнул, что речь идет обо всей ядерной триаде России — Ракетных войсках стратегического назначения, подводном флоте и стратегической авиации.

Стоит отметить, что до этого руководитель российского военного ведомства отметил большие перспективы страны в области развития гиперзвукового оружия.