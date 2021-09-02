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Шойгу подтвердил готовность российского ядерного оружия в любой момент отразить атаку

  /   Обновлено: 02 сентября 2021 18:14
Армия
Шойгу подтвердил готовность российского ядерного оружия в любой момент отразить атаку
kremlin.ru  /  Пресс-служба Кремля

Москва, 2 сентября. Ядерные силы России готовы ежесекундно отразить любую угрозу. Такое заявление в ходе марафона «Новое знание» сделал министр обороны РФ Сергей Шойгу.

По его словам, ядерные вооружения находятся в постоянной готовности и способны отбить атаку на страну.

«Офицеры круглые сутки, день и ночь, каждый час, не отрываясь ни на минуту, ни на секунду, несут дежурство на этом грозном оружии», — указал Шойгу.

Глава Минобороны подчеркнул, что речь идет обо всей ядерной триаде России — Ракетных войсках стратегического назначения, подводном флоте и стратегической авиации.

Стоит отметить, что до этого руководитель российского военного ведомства отметил большие перспективы страны в области развития гиперзвукового оружия.

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россия шойгу ядерное оружие
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