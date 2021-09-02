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Детское Евровидение впервые за 18 лет пройдет без Белоруссии
Общество
Детское Евровидение впервые за 18 лет пройдет без Белоруссии
junioreurovision.tv  /  EBU / STIJN SMULDERS

Минск, 2 сентября. Участие в международном детском конкурсе «Евровидение-2021» примут представители 19 стран, в число которых впервые за 18 лет не попала Белоруссия.

Список стран-участниц предстоящего песенного конкурса появился на официальном сайте организаторов. За победу на сцене в Париже будут бороться 19 юных вокалистов из разных государств, в том числе России, Португалии, Сербии, Украины и Германии. Белоруссию впервые за 18 лет вообще никто не будет представлять.

Представители Белоруссии впервые вышли на сцену Евровидения в 2003 году. С того момента страна ежегодно участвовала в конкурсе, в 2005 и 2007 году становилась его победительницей.

Ситуация вокруг участия Белоруссии в конкурсе обострилась после решения Европейского вещательного союза приостановить членство Белтелерадиокомпании, которая отвечает за организацию поездки белорусской делегации на Евровидение, пишет «Царьград».

Конкурс «Евровидение» среди взрослых исполнителей состоялся в конце мая. Россию представляла певица Манижа, которая пережила нервный срыв за сутки до финального выступления.

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