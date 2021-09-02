Социолог Шугалей подчеркнул преданность простых афганцев своей родине

Санкт-Петербург, 2 сентября. Брифинг прилетевшего 1 сентября из Афганистана социолога, главы Фонда защиты национальных ценностей (ФЗНЦ) Максима Шугалея прошел в пресс-центре Медиагруппы «Патриот».

Целью визита ученого в южноазиатское государство было исследование обстановки после поспешного ухода американских войск. Он хотел лично пообщаться с афганцами, в том числе с представителями движения «Талибан»1 (террористическая организация, запрещенная в России).

Шугалей подчеркнул, что сбежать из Афганистана пытаются только зажиточные люди, которые занимали высокие должности при проамериканском правительстве. Обычные граждане преданы своей стране и не собираются ее покидать, передает его слова «Слово и Дело».

«Моя анкета начинается так: скажите ваш возраст, семейное положение, должность (я специально не указывал фамилию, имя и отчество, потому что человек может бояться). В конце был вопрос: "Если бы у вас сейчас была такая возможность, вы были бы готовы покинуть Афганистан?" Человек со статусной должностью отвечает: "Да, готов". Подходишь к простым людям, они говорят: "Это наша родина, мы никуда не поедем". Вот они живут в нищете, но никуда уезжать не собираются», — рассказал глава ФЗНЦ.

Кроме того, социолог отметил, что простой народ с большим энтузиазмом воспринял бегство представителей США. Они не дали людям никакого процветания. Наоборот, многие говорят, что за 20 лет присутствия высокотехнологичных американцев Афганистан превратилось в отсталую и нищую страну. По словам Шугалея, когда последний американский самолет взлетел, все население ликовало.

1 Организация запрещена на территории РФ.