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Россиянам объяснили, какие пристрастия к еде говорят о проблемах со здоровьем
Общество
Россиянам объяснили, какие пристрастия к еде говорят о проблемах со здоровьем
pixabay.com

Москва, 2 сентября. Постоянный стресс может проявляться чрезмерной тягой к сладкому, а любовь к острой и соленой пище говорит о проблемах с сосудами.

Пристрастие к шоколаду может свидетельствовать о глубокой подавленности и эмоциях, которые не могут найти выход. Ученые также пришли к выводу, что в женском организме содержится меньше гормонов радости, чем в мужском. Именно поэтому представительницам прекрасного пола необходимо съедать один кубик горького шоколада ежедневно. Любовь к леденцам может указывать на развитие диабета или постоянный стресс.

Многие любят злоупотреблять мороженым, которое действует как первоклассное обезболивающее при изжоге и других проблемах с желудком. Людям, которых тянет на холодное лакомство, рекомендуется провериться на наличие гастрита. Усталость тоже заставляет человека есть мороженое, так как этот продукт способен обеспечить заряд энергии на довольно длительное время, пишет Marie Claire.

Непреодолимое желание питаться очень острой пищей обусловлено наличием проблем с сосудами, а тяга к соленому указывает на обезвоживание. Именно соль удерживает влагу, и таким образом организм пытается подать тревожный сигнал.

Необычное пристрастие к мясу свидетельствует о дефиците железа или витамина В. Особенно это касается вегетарианцев и женщин в период менструации. Потребность в жирных продуктах является первым признаком хронического недосыпа. Однако масло для жарки лучше заменить на жиры природного происхождения, чтобы снизить риск набора лишних килограммов.

Употребление некоторых продуктов грозит риском ранней смерти. Например, каждый съеденный грамм колбасных изделий сокращает жизнь на 27 секунд, выяснили специалисты из Мичиганского университета в США.

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