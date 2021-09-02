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Протестующие против биткоина объявили «фашистом» президента Сальвадора
Весь мир
Протестующие против биткоина объявили «фашистом» президента Сальвадора
Global Look Press  /  Camilo Freedman / Keystone Press Agency

Сан-Сальвадор, 2 сентября. Сотни сальвадорцев выступили против принятия биткоина в качестве денежного средства в стране. Об этом сообщает агентство El Salvador.

Группа граждан Сальвадора вышла на акцию протеста против использования криптовалюты на официальном уровне, а также политического преследования оппозиционеров правительством Найиба Букеле.

Манифестанты собрались у памятника Конституции в Сан-Сальвадоре. Участники осудили недавние действия властей, в том числе задержание специалиста по криптовалютам Марио Гомеса, который раскритиковал решение Букеле о введении биткоина в качестве официального денежного средства, так как он, предположительно, может использоваться в преступлениях, связанных с финансовым мошенничеством.

Гомес, который пишет на своих страницах в социальных сетях о негативных сторонах принятия биткоина, был арестован рано утром 1 сентября и освобожден позже в тот же день.

«Марио и другие лица, подвергнутые произвольному задержанию, не одиноки. Мы в состоянии боевой готовности и намерены поддержать наших собратьев. За Марио! Нет биткоину!» — заявили участники демонстраций.

Молодые сальвадорцы, которые назвали Букеле «фашистом», подчеркнули, что правительство пытается заставить замолчать критиков, особенно «тех, кто не поверил в ложь и осудил произвольные действия властей».

«Мы выступаем против всех мер, целью которых является запугивание борцов за социальную справедливость, против режима Букеле», — отметили манифестанты.

Разные группы экспертов отмечают, что использование биткоина в качестве денежной единицы нецелесообразно для страны по причине рисков, которые могут возникнуть в случае неправильного применения. Более того, закон будет введен в действие без представления программ финансовой грамотности для граждан.

https://riafan.ru/1514768-v-salvadore-sostoyalis-protesty-protiv-vvedeniya-bitkoina
flickr.com  / CC BY-SA 3.0

По результатам университетского исследования, использование биткоина в Сальвадоре не пользуется поддержкой 77,5% населения.

Принятие биткоина

9 июня Сальвадор стал первой страной, сделавшей биткоин официальным платежным средством наряду с американским долларом. Законодательная ассамблея одобрила соответствующий документ, отправленный президентом Найибом Букеле на рассмотрение. 62 из 84 депутатов проголосовали за принятие закона.

Теперь цены в стране будут устанавливаться в биткоинах, а также в цифровых активах можно будет осуществлять налоговые отчисления.

Решение Правительства Сальвадора, вызвавшее неоднозначную реакцию местных граждан и международного сообщества, поставило под угрозу достижение соглашения с Международным валютным фондом (МВФ), от которого государство хочет получить 1 млрд долларов.

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