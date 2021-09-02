Российский газ не является «геополитическим оружием» и не изменит экономику Европы

Публичные разговоры президента США и лидера Украины о «газе как геополитическом оружии России» не имеют отношения к реальности, «Северный поток — 2» не сможет существенно повлиять на экономику стран Евросоюза. Об этом ФАН рассказали экономист Никита Кричевский и политолог Дмитрий Журавлев, комментируя подорожание топлива на европейских торгах после встречи Джо Байдена и Владимира Зеленского.

Доктор экономических наук, профессор Никита Кричевский порекомендовал Джо Байдену не путать экономику и политику.

«Мешать международную торговлю и политические амбиции не стоит. Мы наблюдали, как ритуально встретились лидеры страны с самой богатой экономикой в мире и самой нищей страны в Европе. Никаких конкретных договоренностей не достигнуто. Крик европейских СМИ о поддержке Вашингтоном Киева не заслуживает внимания. Это просто слова, которых уже было много», — отметил экономист.

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Кричевский напомнил, что в мире за последние два года были вброшены огромные деньги, которые осели в банковском секторе и инвестиционных фондах, и эти деньги должны работать.

«На первом месте в большом бизнесе всегда стояли интересы топ-менеджмента, они получают бонусы от сделок, именно поэтому крупные западные корпорации нацелены на газовые контракты, которые несет «Северный поток — 2». Количество денег в мировой финансовой системе зашкаливает. Ни к Зеленскому, ни к Байдену это отношения не имеет», — подчеркнул профессор.

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Собеседник ФАН разъяснил, что, если за газ на европейских торгах дали 645 долларов, то после открытия «Северного потока — 2» он может откатиться на 500 долларов. При этом европейский потребитель снижения не почувствует, так как внутренние цены на газ регулируются ФАС и правительством страны.

«Киев может сколько угодно кричать, что российский газ — «грязный», при этом настаивая, чтобы «страна-агрессор» гнала за мзду этот «опасный продукт» через территорию Украины. Слова украинских властей расходятся со здравым смыслом, это очевидно. Украинцы бегут из своей страны, экономика Украины находится в ужасающем состоянии, она близка к натуральному хозяйству и соответствует XVII веку. Некогда одна из богатейших республик СССР стала страной-попрошайкой. Ее, как бомжа, периодически подкармливают европейцы, но в дом к себе не пустят», — заметил эксперт.

Кричевский отметил, что, несмотря на состояние «открытой войны», по утверждению Зеленского, ведущейся Россией с Украиной, Москва остается главным коммерческим партнером Киева. Он добавил, что политические заявления западных партнеров — не более чем игра. По мнению доктора экономических наук, введение новых ограничений и санкций возможно, но от них не будет особого эффекта. Европа заинтересована в ведении бизнеса с Россией, и баланс, несмотря на мелкие провокации Украины и заявления США, никто нарушать не будет.

Директор Института региональных проблем, политолог Дмитрий Журавлев заявил, что разговоры Байдена и Зеленского о «Северном потоке — 2» как о «геополитическом оружии России» — полная чушь.

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«И Киев, и Вашингтон пытаются решить свои шкурные интересы. Американцев ждет облом, так как их сжиженный газ после начала работы российского трубопровода в Европе станет совсем не нужен, поэтому они лгут и пугают всех русскими. Цель США — как можно дольше продавать свой товар, который теряет конкурентоспособность. Попутно на волне русофобии Байден также пытается убедить всех, что Россия обязана бесплатно кормить Украину», — пояснил политолог.

Эксперт выразил мнение, что цены на энергоносители в странах Евросоюза вряд ли упадут: в наше время товар, у которого закупочная цена стала ниже, не становится дешевле для потребителя.

«Максимальным эффектом от поставки более дешевого российского газа в Европу может стать замедление роста цен на углеводороды. Те западные воротилы, которые получат большую прибыль от контракта на поставку газа, будут дорожить построенными связями, но по-крупному счету в отношениях Брюсселя и Москвы ничего не изменится», — добавил Журавлев.

Директор Института региональных проблем заключил, что поставка метана — это не инструмент международной политики. К сожалению, заставить «дружить» Европу с нашей страной посредством даже крупной сделки не получится.

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