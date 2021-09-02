Российские пилоты завоевали кубок конкурса «Авиадартс» на АрМИ-2021

Москва, 2 сентября. Экипажи российских самолетов и вертолетов одержали победу в общекомандном зачете конкурса «Авиадартс» Армейских международных игр — 2021.

Как рассказали в пресс-службе АрМИ-2021, россияне смогли выиграть пять номинаций, а потому завоевали кубок данного конкурсного этапа игр.

«Российские экипажи выиграли в номинациях бомбардировочная, штурмовая, дальняя авиация и армейская авиация на боевых и транспортно-боевых вертолетах», — указали организаторы.

Согласно озвученной информации, в российской команде лучшими были признаны экипажи модернизированного бомбардировщика Су-34, штурмовиков Су-25СМ3, дальнего бомбардировщика Ту-22М3, ударных вертолетов Ми-28Н и транспортно-боевых вертолетов Ми-8АМТШ.

Ранее сообщалось, что китайские и белорусские пилоты в ходе финала «Авиадартс» смогли установить два новых рекорда.