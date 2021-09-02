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МИД: использование Вашингтоном Киева как орудия против РФ приведет к печальным последствиям

  /   Обновлено: 02 сентября 2021 18:00
Политика
МИД: использование Вашингтоном Киева как орудия против РФ приведет к печальным последствиям
twitter.com  /  @MID_RF

Москва, 2 сентября. Вашингтон использует Киев в качестве антироссийского орудия, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Дипломат убеждена, что использование Украины, как орудия против РФ, приведет к предсказуемым и печальным последствиям.

«И последствия в данном случае я имею в виду для Украины», — дополнила Мария Захарова.

Ранее сообщалось, что в МИД России потребовали от мирового сообщества ввести оружейное эмбарго для Украины. По словам Захаровой, нельзя поставлять вооружения в страну, которая истребляет собственное население.

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украина россия сша захарова
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