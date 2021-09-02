Шойгу на форуме «Новое знание» вспомнил о подвигах россиян в Сирии

Москва, 2 сентября. Солдаты ВС РФ в ходе операции в Сирии демонстрировали настоящий героизм, рассказал министр обороны России Сергей Шойгу.

Характер российского народа хорошо проявил себя в ходе подвигов солдат ВС РФ на территории Сирии. Один из таких случаев продемонстрирован в художественном фильме «Небо», сообщил Шойгу в ходе просветительского форума «Новое знание». В сюжет кинокартины легла реальная история о гибели пилота Олега Пешкова.

Шойгу рассказал и про другие случаи. В их числе — подвиг летчика Романа Филлипова, он оказался на вражеской территории. Пилот до последнего отстреливался от боевиков, после чего подорвал себя и нападавших гранатой. Другой момент касался отряда спецназа, который сражался с противником в полном окружении, напомнил глава Минобороны РФ.

Шойгу ранее объяснил предназначение и процесс работы Национального центра управления обороной России. Благодаря НЦУО можно изучать обстановку во многих местах одновременно, заметил он.