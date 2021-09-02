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Шойгу выступил с речью о роли современных вооружений на марафоне «Новое знание»

  /   Обновлено: 02 сентября 2021 19:06
Армия
Шойгу выступил с речью о роли современных вооружений на марафоне «Новое знание»
kremlin.ru  /  Пресс-служба Кремля

Москва, 2 сентября. Глава Минобороны РФ Сергей Шойгу пообщался с молодежью в рамках просветительского марафона «Новое знание». Встреча прошла в Национальном центре управления обороной.

Министр рассказал, что именно из центра сотрудники министерства отслеживают ситуацию в различных точках земного шара, Сирии и Карабахе. В беседе с участниками форума Шойгу заметил, что ВС РФ достигли высоких показателей современных вооружений, которые пока что не превзошла ни одна из армий мира. Отчасти это заслуга предприятий ВПК и инженеров, которые трудятся на благо страны и изобретают образцы вооружений, не имеющие аналогов.

«От общего количества у нас современного оружия больше 70%. Ни одна страна не имеет такого уровня», — напомнил Шойгу.

Министр также выделил роль морально-психологического состояния армии, которое тоже находится далеко не на последнем месте. Но здесь ведомству переживать не о чем, последние соцопросы показывают, что уровень доверия россиян к вооруженным силам страны только растет, большим авторитетом пользуется только православная церковь.

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Сергей Шойгу минобороны рф новое знание
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