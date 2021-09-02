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В Калифорнии на камеры попал исчезнувший около 100 лет назад волк
Общество

Хищник в ошейнике был запечатлен на камеру в юго-западной части округа Керн. Ученые предполагают, что это серый волк, занесенный в базу под кодовым именем OR-93. Эти хищники не появлялись в лесах Калифорнии в течение целого века.

Чтобы понять, откуда родом этот зверь, необходимо подключиться к его ошейнику через радиометрию. Но сделать это пока не представляется возможным: кадрам с волком было несколько месяцев, когда они попали в руки специалистов. И хищник давно покинул ту часть леса, где его запечатлела камера. Представители Калифорнийского департамента рыб и дикой природы считают, что волк пришел из штата Орегон. Если это предположение верно, это означает, что двухлетний волк преодолел расстояние в 935 миль всего за месяц.

Серые волки не представляют серьезной угрозы для людей и находятся под защитой законов Калифорнии, которые запрещают убийство и причинение вреда этим животным. Сейчас популяция «санитаров леса» в штате включает три стаи в Северной Калифорнии и несколько одиночек. Зоозащитники надеются, что волки постепенно вернутся в штат и займут свое законное место в пищевой цепочке леса.

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