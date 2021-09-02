В МИД РФ потребовали от мирового сообщества ввести оружейное эмбарго для Украины

Москва, 2 сентября. Международное сообщество должно запретить поставки оружия и боевой техники на Украину, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Основанием для ввода оружейного эмбарго являются боевые действия в ходе гражданской войны на Украине, объяснила Захарова в ходе брифинга для СМИ.

«Международное сообщество должно признать, безусловно, факт гражданской войны на Украине, добиваться эмбарго на поставку вооружений в страну, которая истребляет собственное население», — отметила официальный представитель МИД РФ.

Ранее Захарова выступила с решительным осуждением ракетных ударов американской армии по столице Афганистана, жертвами которых стали мирные жители, в том числе дети.