Мужчина пытался залезть на балкон любимой женщины в Алупке и погиб

Симферополь, 2 сентября. Житель Ялты погиб, сорвавшись с балкона на третьем этаже. Как сообщил источник ФАН в правоохранительных органах, мужчина хотел признаться в любви бывшей сожительнице.

Полиция получила информацию от врачей скорой помощи о том, что возле дома №21 по Севастопольской улице в поселке городского типа Гаспра обнаружен труп мужчины. На его теле были травмы, полученные, вероятно, при падении с высоты. На место трагедии выдвинулась оперативно-следственная группа для установления всех обстоятельств происшествия.

«Пострадавший несколько лет проживал с 35-летней возлюбленной, — рассказал собеседник ФАН. — В последнее время между 47-летним мужчиной и женщиной случались постоянные скандалы. Это было вызвано тем, что сожитель злоупотреблял спиртными напитками и нигде не работал. Сам он был прописан в соседнем поселке Кореиз, но жил в квартире возлюбленной».

Женщина пояснила правоохранителям, что ее бывший любовник постоянно залезал к ней через балкон на третьем этаже. На протяжении двух последних лет она старалась не встречаться с мужчиной. Но он был категорически против сложившейся ситуации.

«В день, когда произошла трагедия, хозяйка квартиры позвонила своему отцу. Она попросила помощи родственника, чтобы он оказал ей содействие и избавил от назойливого мужчины. После этого погибший вышел из дома. Потом он решил взобраться на балкон ее квартиры, сорвался вниз и разбился насмерть», — дополнил источник.

Силовики выяснили, что пострадавший несколько раз привлекался к административной ответственности за появление в общественном месте в пьяном виде и неповиновение полиции. Тело мужчины направлено в местный морг для проведения судебно-медицинской экспертизы. Патологоанатомы установят во время вскрытия истинные причины смерти крымчанина.

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