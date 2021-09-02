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Украинскому политику Виктору Медведчуку продлили домашний арест

  /   Обновлено: 02 сентября 2021 17:59
Общество
Украинскому политику Виктору Медведчуку продлили домашний арест
vk.com  /  Виктор Медведчук

Киев, 2 сентября. Главу политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктора Медведчука оставили под домашним арестом до 31 октября по решению киевского суда.

Ходатайство прокуратуры удовлетворил судья Печерского районного суда Киева. Политик находится под арестом с 13 мая, его обвиняют в государственной измене, а также в нарушении законов и обычаев войны. Виктору Медведчуку может грозить пожизненное заключение.

По версии следствия, он передавал российской стороне информацию, представляющую государственную тайну. Кроме того, следователи считают, что Медведчук вел «антиукраинскую деятельность».

Представитель «Оппозиционной платформы — За жизнь» уверен в политической мотивированности обвинений. По его мнению, так на Украине теперь расправляются с несогласными с курсом действующего президента Владимира Зеленского. Действия Киева ведут к потере страной своего суверенитета.

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украина Киев медведчук
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