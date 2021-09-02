Голкипер «Ростова» Сергей Песьяков покинул расположение сборной России по футболу

Москва, 2 сентября. Вратарь Сергей Песьяков покинул расположение российской национальной команды в преддверии матча с Катаром.

Пресс-служба Российского футбольного союза (РФС) на официальном сайте сообщила, что Сергей Песьяков покинул расположение сборной. Это решение прокомментировал тренер вратарей национальной команды Виталий Кафанов.

«Мы хотели посмотреть в деле как можно больше вратарей. Сергея я хорошо знаю по работе в клубе. И сейчас, когда осталось два матча и уже более-менее понятна ситуация, было принято решение вернуть его в «Ростов», — отметил он.