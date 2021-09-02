Голкипер «Ростова» Сергей Песьяков покинул расположение сборной России по футболу

Москва, 2 сентября. Вратарь Сергей Песьяков покинул расположение российской национальной команды в преддверии матча с Катаром.
Пресс-служба Российского футбольного союза (РФС) на официальном сайте сообщила, что Сергей Песьяков покинул расположение сборной. Это решение прокомментировал тренер вратарей национальной команды Виталий Кафанов.
«Мы хотели посмотреть в деле как можно больше вратарей. Сергея я хорошо знаю по работе в клубе. И сейчас, когда осталось два матча и уже более-менее понятна ситуация, было принято решение вернуть его в «Ростов», — отметил он.
Накануне сборная России провела матч четвертого тура квалификации ЧМ-2022. Встреча с Хорватией завершилась со счетом 0:0. Голкипер «Ростова» оказался вне заявки национальной команды. Следующий матч сборной России пройдет 4 сентября. Команда Валерия Карпина сыграет с Кипром.