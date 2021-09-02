Бывшая жена Александра Малинина похудела до 40 кг из-за тяжелой болезни

Москва, 2 сентября. Звезда девяностых, певица Ольга Зарубина, которая переболела индийским штаммом коронавируса, экстремально похудела.

Экс-супруга народного артиста России Александра Малинина тяжело восстанавливается после болезни. Она пожаловалась на физическую слабость, эмоциональную нестабильность, панические атаки.

«Сейчас у меня около 40 килограммов. Хотя я все время нормально ела и ем. Но вес никак не увеличивается. А еще регулярно что-то в голову бьет на мгновение. В этот момент кажется, что ты будто теряешь сознание», — поделилась исполнительница с «Собеседником».

Ольга Зарубина была второй супругой Александра Малинина, они состояли в браке с 1983 по 1988 годы. Спустя два года после замужества артистка родила дочь Киру. В 1991 году вместе с наследницей Зарубина эмигрировала в США, где вышла замуж за Владимира Евдокимова.

Кира всегда считала отцом второго супруга матери. Но в 2011 году вернувшаяся в Россию певица пришла на шоу к Андрею Малахову «Пусть говорят» и заставила Малинина признать дочь. Певец не стал отрицать, что является родителем девушки.

Ранее лечащий врач певицы Марины Максимовой раскрыл подробности ее диагноза. Звезда поступила в больницу с «недоказанным ПЦР-тестом», при этом у нее было зафиксировано сильное поражение легких.