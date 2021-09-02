Шестилетний ребенок пострадал в Ленобласти после наезда бетономешалки

Луга, 2 сентября. Полиция Лужского района Ленобласти возбудила уголовное дело по факту травмирования ребенка в результате наезда бетономешалки.

Согласно данным правоохранителей, инцидент произошел 31 августа. Шестилетний мальчик находился с отцом на садовом участке, на котором возводили фундамент. Водитель бетономешалки не заметила ребенка и совершил на него наезд при попытке отъехать назад.

В результате инцидента мальчик получил множество травм различной степени тяжести. Ребенка доставили в больницу, где медики оказали ему всю необходимую помощь. Текущее самочувствие пострадавшего не уточняется.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 216 УК РФ (нарушение правил безопасности при ведении строительных или иных работ, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью). Следственная группа провела осмотр места происшествия и изъяла необходимую документацию. Правоохранители проведут проверку, в ходе которой установят все обстоятельства произошедшего, и будет принято процессуальное решение.

Ребенок пострадал под колесами иномарки на переходе в Москве. По факту аварии проводится проверка.