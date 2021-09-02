Военный эксперт Леонков объяснил, почему Европа может лишить США места в НАТО

Москва, 2 сентября. Североатлантический альянс во главе с Вашингтоном потеряет смысл, если Европа обзаведется собственными мощными войсками, считает военный эксперт Алексей Леонков.

Идеи о создании общеевропейской армии уже давно витают в политических кругах Евросоюза, отметил редактор журнала «Арсенал Отечества» Алексей Леонков в беседе с журналистами портала Baltnews. По его словам, европейцы хотят сформировать собственные объединенные мощные войска вне блока НАТО без участия Соединенных Штатов. Эксперт подчеркнул, что жители ЕС уже давно задают своим властями вопросы на счет готовности американцев защищать Европу в случае угрозы. Тем не менее, напомнил он, исторический опыт показал, что США присоединяются к каким-либо масштабным войнам только после того, как уже становится понятно, кто одержит победу. Леонков предрек Вашингтону потерю места в Альянсе из-за ЕС.

«Если у ЕС получится создать свои силы, то следующим вопросом будет: а нужны ли в НАТО США?» — объяснил собеседник, почему Европа может лишить США места в НАТО.

Американские власти недавно вывели свои войска с территории Афганистана, на фоне чего от еврокомиссара по внутреннему рынку Тьерри Бретона прозвучало предложение создать собственную объединенную армию Европы. Он обосновал это повышением эффективности проведения военных операций за пределами ЕС. Изначально же подобную инициативу выдвинул французский лидер Эммануэль Макрон, заявивший о необходимости большей стратегической автономии Европы. Однако ЕС будет весьма непросто сформировать такие войска из-за разного уровня подготовки военных из европейских стран, считает Леонков. Он добавил, что вопрос эффективности такой «сборной солянки» всегда будет краеугольным камнем для Евросоюза.

Ранее политолог Наталья Макеева заявила, что Запад может до бесконечности вести разговоры о вступлении Украины в состав НАТО, однако это едва ли произойдет на самом деле. По ее словам, Вашингтон использует Киев лишь в качестве инструмента для давления на Россию, однако в качестве члена Североатлантического альянса Украина американцам не нужна.