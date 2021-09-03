Режиссер Светозаров пояснил, почему актер Юрий Кузнецов не анализирует своих героев

Советский и российский актер театра и кино, заслуженный артист Российской Федерации Юрий Кузнецов сегодня, 3 сентября, празднует свой 75-й день рождения. О наиболее ярких чертах всенародно любимого артиста в беседе с ФАН рассказал кинорежиссер, сценарист Дмитрий Светозаров.

Собеседник агентства отметил, что знаком с актером уже не один десяток лет. Их дружба всегда была неразрывно связана с работой.

«С Юрой меня связывает творческая и человеческая дружба с 1984 года, когда я впервые пригласил его на одну из главных ролей в свою картину «Прорыв», посвященную катастрофе в Ленинградском метро. По-моему, это была чуть ли не первая большая его роль в кино. Впервые я его увидел на кинопробах у Леши Германа», — сообщил кинорежиссер.

Дмитрий Светозаров также рассказал, что именно отличает Юрия Кузнецова от коллег по творческому цеху.

«Это актер, отмеченный Богом, удивительной достоверности, искренности, эмоциональности. Актер-интуит! [Он] не занимается глубоким разбором роли, а именно благодаря своей природной интуиции находит все точные краски, которые помогают ему быть одновременно и прекрасным комедийным актером, что он доказал в роли Мухомора в «Улицах разбитых фонарей», и великолепным трагическим актером, как в роли Мармеладова», — пояснил собеседник ФАН.

Global Look Press / Vladimir Bertov / Russian Look

В завершение он поделился своими сердечными поздравлениями в адрес юбиляра.

«Недавняя наша встреча состоялась на съемках моего сериала «Петербург. Любовь до востребования», где он был партнером Юли Пересильд — играл ее старого деда из деревни. [Он] в очередной раз показал свой драматический потенциал. Я искренне хочу его поздравить и выражу надежду, что нам еще не раз придется с ним встретиться на съемочной площадке», — подытожил Дмитрий Светозаров.

Ранее режиссер Ольга Субботина в беседе с ФАН поздравила с днем рождения актера Алексея Чадова. По ее словам, артист поражает своим профессионализмом и вдумчивым подходом к роли.