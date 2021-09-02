Муром занял первое место в рейтинге старинных городов для поездок на машине

Владимир, 2 сентября. Глобальный маркетплейс для поездок с попутчиками BlaBlaCar составил рейтинг из пяти старинных городов, где удалось сохранить сказочную красоту исторических мест. Первое место занял Муром, город на Оке во Владимирской области, сообщают «Владимирские ведомости».

Из достопримечательностей Мурома составители рейтинга отметили древнейший в России Спасо-Преображенский монастырь и Николо-Набережную церковь. Здесь родился былинный богатырь и защитник земли русской Илья Муромец. Здесь жили святые покровители семьи и брака Петр и Феврония.

Память о Муроме помогут сохранить традиционные сувениры, которые изготавливают из бересты. А знаменитые муромские калачи, которые пекут здесь с XVI века, известны не только по всей России, но и за ее пределами.

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