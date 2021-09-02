Рогозин не полетел в космос, потому что «жизнь по-другому сложилась»

Москва, 2 сентября. Глава государственной корпорации «Роскосмос» Дмитрий Рогозин сообщил, почему он не может полететь в космос.

Сейчас совершить такое путешествие ему уже не позволяет возраст, а также «жизнь по-другому сложилась». Рогозин рассказал об этом во время выступления на марафоне «Новое знание».

Во время вступления перед российскими школьниками глава Роскосмоса также ответил на вопрос о своей детской мечте. Оказалось, что он с малых лет хотел руководить ракетно-космической отраслью. Таким образом Дмитрий Рогозин ответил на вопрос учащегося, закрадывались ли у него когда-то мысли о том, какую должность он будет занимать.