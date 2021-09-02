Фигурист Дмитрий Алиев поборется за третью квоту для России на ОИ-2022

Оберстдорф, 2 сентября. Дмитрий Алиев может принести мужской сборной России по фигурному катанию третью квоту на зимней Олимпиаде в Пекине.

Чемпион Европы 2020 года Дмитрий Алиев выступит на предстоящем турнире Nebelhorn Trophy в немецком Оберстдорфе. Об этом на официальном сайте сообщила пресс-служба Международного союза конькобежцев (ISU).

Соревнования в Германии, которые пройдут с 22 по 25 сентября, станут последними отборочными на Олимпиаду в Пекине. Алиев поборется за третью квоту в мужском одиночном катании для сборной России. Запасными на Nebelhorn Trophy являются фигуристы Петр Гуменник, Артур Даниелян, Макар Игнатов, Андрей Мозалев, Марк Кондратюк, а также Александр Самарин.

Олимпиада в Китае пройдет с 4 по 20 февраля 2022 года. Пекин станет первым городом в мире, принимавшим и зимние, и летние Игры.