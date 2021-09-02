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Холли Берри раскрыла худший совет, который она когда-либо получала
Шоу-бизнес
Холли Берри раскрыла худший совет, который она когда-либо получала
Global Look Press  /  Matt Petit

Лос-Анджелес, 2 сентября. Актриса Холли Берри заявила, что обычно не прислушивается к советам окружающих, тем более если речь идет о ее карьере в Голливуде.

Обладательница «Оскара» призналась, что однажды ей дали худший совет. Холли Берри предложили продумать запасной план на случай, если что-то пойдет не так. Но артистке такой подход кажется неэффективным, она просто проигнорировала этот совет.

«У вас должна быть только одна цель, и вы должны быть неутомимыми в своем стремлении к ней. И когда мне сказали: "Придумай запасной план", то я ответила: "К черту! У меня не будет запасного плана"», — поделилась звезда с изданием Entertainment.

Холли Берри готовится к своему режиссерскому дебюту — 24 ноября на Netflix выйдет ее спортивная драма «В синяках». Актриса сыграла в картине главную роль — бойца MMA Джеки Джастис. Ее героиня вынуждена выйти в октагон, чтобы заработать на жизнь для себя и маленького сына.

Ранее в Сети появился первый трейлер картины «Красное уведомление» с Галь Гадот. Премьера боевика состоится 12 ноября на стриминговой площадке Netflix.

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