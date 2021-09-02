Почему Зеленский так и не получил «солнечного» приема от Байдена: мнение социолога

Переговоры с президентом США оказались продуктивными, однако атмосфера встречи «не всегда была солнечной», отметил Владимир Зеленский, делясь впечатлениями от своего визита в Вашингтон.

Напомним, переговоры лидеров двух стран прошли 1 сентября в столице США. После Байден и Зеленский поделились результатами личной встречи в своих соцсетях. Глава Белого дома опубликовал только одну фотографию с украинским лидером и не стал отмечать профиль коллеги.

Анатолий Клюев, директор Центра социологических исследований СЗИУ РАНХиГС, профессор кафедры социальных технологий, доктор философских наук в беседе с ФАН объяснил, почему Зеленский зря рассчитывал на теплый разговор с Байденом.

«Подобного рода переговоры, тем более с таким опытным политиком, как Байден, исключают какие-то личные, дружеские предпочтения по отношению к такому малоопытному президенту. Здесь на первом месте жесткий прагматизм, и, как уже отмечалось, для президента США Украина — это форпост против России. Так что Зеленский тщетно рассчитывал на какой-то теплый разговор с Байденом по борьбе с "российской агрессией"», — поделился мнением Клюев.

Global Look Press / Doug Mills

Социолог отметил, что встреча Зеленского с Байденом определяется как рабочий визит Зеленского в США, который переносился несколько раз, а это уже свидетельствует о его невысокой значимости. Также собеседник ФАН объяснил, почему переговоры вместо запланированных 45 минут длились целых два часа.

«Причиной тому, во-первых, стремление президента Украины сообщить о всех заготовленных заранее вопросах. Во-вторых, это обсуждение нового уровня отношений и реализация их в рамках обновленной комиссии по стратегическому партнерству. Вопросы, обсуждаемые на переговорах, озвучивались неоднократно, и особенно в отношении "агрессии России". Поднимались и более глобальные проблемы, но трудно реализуемые. Это касается энергетической безопасности, совместного освоения космоса, сотрудничества в сфере климата, целостности Украины и так далее», — отметил Анатолий Клюев.

Ранее блогер и журналист Вадим Манукян в комментарии ФАН поделился мнением, что Зеленский приехал в США с целью просить деньги на очередные нужды, только необходимой суммы он не получил.