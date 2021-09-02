Объем международных резервов России увеличился до нового рекорда

Москва, 2 сентября. Международные резервы России выросли на 20 млрд долларов за неделю с 20-го по 27 августа, следует из данных Банка России.

Так, их объем составил 615,6 млрд долларов, обновив абсолютный максимум. Прошлый рекорд был зафиксирован 28 мая на уровне 605,9 млрд долларов. Основным фактором прироста золотовалютных резервов (ЗВР) в конце августа стало получение Россией специальных прав заимствования (СДР) в размере 17,5 млрд долларов.

Котировки золота сейчас получают поддержку благодаря недавнему выступлению главы ФРС США Джерома Пауэлла и его риторике о кредитно-денежной политике страны. Дополнительный фактор — снижение доходностей до уровня 1,27%.