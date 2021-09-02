Турецкий холдинг выселяет батутный клуб, где занимаются с больными детьми, ради ресторана

В Приморском районе Санкт-Петербурга из ТРК «Капитолий» выселяют без объяснений батутный клуб, который один из немногих имеет оборудование для занятий с детьми с ограниченными возможностями. Клуб имеет хорошую репутацию, исправно платит аренду, но получил письмо об отказе продления договора буквально за пару дней до его окончания. Вместо батутного центра сюда въедет бильярдная и ресторан. Владельцем торгового комплекса является российская компания «ЭНКА ТЦ», принадлежащая известному турецкому холдингу «Энка».

Батутный клуб хорошо известен в районе, здесь не только занимаются с больными детьми, причем занятия индивидуальные. На одного ребенка — один тренер, сюда также приводят своих воспитанников школы олимпийского резерва. Условия здесь идеальные, а стоимость часа невысокая, для детей-инвалидов огромная скидка: за 90 минут их родители платят лишь 50% часового тарифа, то есть скидка получается почти 70%.

«Батутный клуб "720" существует уже семь лет, а площадку в ТРК "Капитолий" арендуем с 2016 года. На момент заключения первичного договора нашими инвесторами, учредителями было вложено более 15 миллионов рублей в помещение. Во столько обошелся ремонт, все коммуникации поднимались наверх, все системы вентиляции и так далее. Согласно договору, у них не было права приоритетной аренды по окончанию действующего договора. Но отношения с владельцами шли очень ровно, на момент пандемии они нам сделали скидку и мы, ООО "Взлет", исправно платили, не нарушив ни одного правила договора», — рассказывает директор клуба Александра Кулакова.

У Александры, вступившей в должность директора год назад, отношения с арендодателями складывались хорошие. Никаких предпосылок, что с центром не будут продлевать договор аренды, не было. Договор заканчивался 31 августа 2021 года. В марте от «ЭНКА ТЦ» батутному клубу пришло предложение о продлении договора аренды на текущих условиях. Но на тот момент клубу были выписаны нарушения от МЧС, исправление которых требовало небольшой переделки помещения, то есть дополнительного вложения денег в ремонт. В клубе решили посчитать, во сколько это обойдется, а потом уже продлять договор.

«В мае, когда мы все посчитали, тут же послали письмо с согласием на продление. То есть арендодатели были в курсе, что мы планируем и дальше работать. Они ответили в июле, мол, давайте продлим, но ставка будет в разы больше. Мы ответили согласием, но попросили рассмотреть наше предложение. На этом переписка закончилась», — продолжает собеседница.

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23 июля в одном из мессенджеров Александра получила сообщение от директора торгового комплекса о том, что они не хотят продления договора. Больше никаких официальных документов не было, как и официального ответа на письмо батутного центра. Поэтому он продолжил работать, набирая группы, в том числе для детей с ограниченными возможностями.

«Только 23 августа мы получили официальное письмо. А мы до 31 августа просто физически не могли собраться. Очень плачевная ситуация. Более того, на наше место заезжает бильярдный клуб с рестораном. Может, это эмоции, конечно, но ведь год назад мы заключали договор с тренерами, чтобы дети с ограниченными возможностями приходили на нейротрамплин. А сейчас, когда я их вижу, готова плакать. Они настолько адаптировались! У нас для их занятий идеальная нестабильная поверхность. Как им сейчас сказать, что площадки нет? Не все же батутные клубы с ними сотрудничают», — расстраивается Александра.

Проблема найти новое помещение в данном случае большая: оно должно быть высоким, иначе батутом просто нельзя заниматься — это опасно. Это помещение было площадью 1316 квадратных метров и высотой около 5 метров. Для перевозки снаряжения, корректировки групп, новых договоренностей необходимо минимум три месяца. При этом не хотелось бы, чтобы дети прекращали занятия, которые заметно поправляют их здоровье. Ведь это не скучная лечебная гимнастика или ОФП: малыши действительно получают от этого удовольствие, как и их родители. Им приятно видеть, как их ребенок радуется, особенно когда в его жизни не так много поводов для веселья.

Стоит отметить, что клуб отличается стабильностью. Здесь работает 12 сотрудников, ни один не был потерян во время пандемии.

«Речи уже нет о продлении договора до конца года. Дали бы нам время, чтобы просто спокойно выселиться и заехать в новое помещение. Я уже не знала, что делать, и написала письмо Эрдогану, вот вызвали на встречу в посольство Турции в Москве», — говорит Александра.

Директор также обратилась к нескольким депутатам — никто ей не отказал. Но проблема в том, что принудить владельцев заключить договор нельзя, закон не позволяет. Единственное, что возможно, — это найти аналогичное помещение. И желательно в этом же районе, а это очень сложно. Опять же — не все арендаторы захотят пускать детей. Во-первых, это всегда сильный шум, от этого никуда не деться. Во-вторых, клуб работает круглосуточно, ведь он должен зарабатывать деньги, для инвалидов предусмотрены очень большие скидки. Отбивается все ночью с помощью программы «Ночной батут». Гораздо лучше, если молодые люди ночью идут прыгать на батуте, а не пить в ночной клуб. Да и для подростков, любящих экстрим, здесь безопаснее выполнять трюки, чем на улице.

Пока непонятно, чем закончится эта история, удастся ли найти подходящее помещение для батутного клуба. Но с 1 сентября занятия в группе для детей с особенностями развития приостановлены. На какой срок — не знает никто.