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Автор хита «Владимир Путин — молодец» обжалует решение суда по иску к Егору Криду

  /   Обновлено: 02 сентября 2021 17:25
Шоу-бизнес
Автор хита «Владимир Путин — молодец» обжалует решение суда по иску к Егору Криду
instagram.com  /  @egorkreed

Москва, 2 сентября. Суд отклонил требование шоумена Олега Лихачева к Егору Криду выплатить один миллион рублей за танец под его песню «Владимир Путин — молодец».

Олег Лихачев не в первый раз судится из-за хита про российского президента. Он смог добиться компенсации в 300 тысяч рублей от рэпера Моргенштерна, который, как и Егор Крид, без разрешения использовал музыкальную композицию в своих соцсетях.

Когда шоумен увидел в TikTok танец исполнителя трека «Сердцеедка», он решил поступить аналогичным образом и снова обратился в суд. На этот раз он увеличил сумму компенсации до одного миллиона рублей, но проиграл заседание.

«Мы не согласны с решением суда. Считаем, что решение судьи является ошибочным. Довольно странно выглядит тот факт, что примерно по похожему делу было принято противоположное решение. Мы обязательно будем подавать апелляцию», — заявил в беседе с ФАН Лихачев.

Егор Крид пока никак не отреагировал на желание шоумена продолжить судебные тяжбы. Но и без Лихачева певец успел попасть в центр внимания — рэпер вызвал бурную критику в свой адрес из-за недавнего фото в юбке.

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суд иск песня лихачев крид
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