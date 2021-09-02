Рогозин признался, что с детства мечтал возглавить ракетно-космическую отрасль

Москва, 2 сентября. Гендиректор корпорации «Роскосмос» Дмитрий Рогозин поделился, о чем мечтал в детстве. Выяснилось, что он с малых лет хотел возглавить ракетно-космическую отрасль.

Один из российских школьников в рамках марафона «Новое знание» спросил у Дмитрия Рогозина, думал ли он о том, что станет гендиректором Роскосмоса. По словам Рогозина, детство он провел в московском районе Тушино. Там он ходил на кружок, где в возрасте шести лет вместе с товарищами построил и запустил свою первую ракету.

Дмитрий Рогозин ранее обозначил сроки выхода на орбиту новой космической станции. Планируется, что это произойдет через пять или шесть лет, уточнил глава корпорации «Роскосмос».