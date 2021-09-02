Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
02 сентября 17:45
17:45
Происшествия
В Нижнем Новгороде водитель сбил школьницу на «зебре» и скрылся
17:44
Происшествия
Шестилетний ребенок пострадал в Ленобласти после наезда бетономешалки
17:43
Армия
Военный эксперт Леонков объяснил, почему Европа может лишить США места в НАТО
17:38
Общество
Рогозин не полетел в космос, потому что «жизнь по-другому сложилась»
17:36
Спорт
Фигурист Дмитрий Алиев поборется за третью квоту для России на ОИ-2022
17:36
Шоу-бизнес
Холли Берри раскрыла худший совет, который она когда-либо получала
17:33
Происшествия
Врача подозревают в получении взятки от иностранца за лечение COVID-19 в Подмосковье
17:33
Происшествия
Полиция проводит обыск в гостинице на Тверской после сообщения о стрельбе в номере
17:29
Экономика
Объем международных резервов России увеличился до нового рекорда
17:29
Общество
Прокуратура нашла нарушения при «реставрации» планетария Пензы
Все новости

Рогозин признался, что с детства мечтал возглавить ракетно-космическую отрасль

  /   Обновлено: 02 сентября 2021 17:28
Общество
Рогозин признался, что с детства мечтал возглавить ракетно-космическую отрасль
Федеральное агентство новостей  /  Степан Яцко

Москва, 2 сентября. Гендиректор корпорации «Роскосмос» Дмитрий Рогозин поделился, о чем мечтал в детстве. Выяснилось, что он с малых лет хотел возглавить ракетно-космическую отрасль.

Один из российских школьников в рамках марафона «Новое знание» спросил у Дмитрия Рогозина, думал ли он о том, что станет гендиректором Роскосмоса. По словам Рогозина, детство он провел в московском районе Тушино. Там он ходил на кружок, где в возрасте шести лет вместе с товарищами построил и запустил свою первую ракету.

Дмитрий Рогозин ранее обозначил сроки выхода на орбиту новой космической станции. Планируется, что это произойдет через пять или шесть лет, уточнил глава корпорации «Роскосмос».

Вернуться назад

Все новости / Общество / Рогозин признался, что с детства мечтал возглавить ракетно-космическую отрасль
космос рогозин мечты
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru