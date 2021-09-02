Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
02 сентября 17:45
17:45
Происшествия
В Нижнем Новгороде водитель сбил школьницу на «зебре» и скрылся
17:44
Происшествия
Шестилетний ребенок пострадал в Ленобласти после наезда бетономешалки
17:43
Армия
Военный эксперт Леонков объяснил, почему Европа может лишить США места в НАТО
17:38
Общество
Рогозин не полетел в космос, потому что «жизнь по-другому сложилась»
17:36
Спорт
Фигурист Дмитрий Алиев поборется за третью квоту для России на ОИ-2022
17:36
Шоу-бизнес
Холли Берри раскрыла худший совет, который она когда-либо получала
17:33
Происшествия
Врача подозревают в получении взятки от иностранца за лечение COVID-19 в Подмосковье
17:33
Происшествия
Полиция проводит обыск в гостинице на Тверской после сообщения о стрельбе в номере
17:29
Экономика
Объем международных резервов России увеличился до нового рекорда
17:29
Общество
Прокуратура нашла нарушения при «реставрации» планетария Пензы
Все новости

Врача подозревают в получении взятки от иностранца за лечение COVID-19 в Подмосковье
Происшествия
Врача подозревают в получении взятки от иностранца за лечение COVID-19 в Подмосковье
ФБА «Экономика сегодня» .  /  Степан Яцко

Москва, 2 сентября. Врача задержали по подозрению в получении взятки на сумму 40 тыс. рублей. Как стало известно ФАН, мужчина воспользовался безвыходной ситуацией, в которой оказался больной COVID-19.

Под подозрение попал 41-летний доктор, который возглавлял инфекционное отделение для больных коронавирусом в Лобне. В начале июля в больницу поступил пациент с подозрением на наличие смертельной инфекции. Анализы подтвердили, что у мужчины, который является гражданином одной из азиатских республик, COVID-19.

По версии следствия, врач сообщил, что не будет лечить мужчину бесплатно, потому что это не предусмотрено законом РФ. Он рассказал, что за организацию медицинской помощи иностранцу понадобится много денег. Для того чтобы лечение обошлось дешевле, врач попросил дать ему «на карман» 40 тыс. рублей.

«Больной боялся умереть, поэтому согласился на условия эскулапа, — рассказал ФАН источник в правоохранительных органах. — Однако он сообщил о вымогательстве медика своему работодателю».

Врача подозревают в получении взятки от иностранца за лечение COVID-19 в Подмосковье
pixabay.com  / Parentingupstream

Сначала врач получил половину суммы. Остальная сделка проводилась под контролем оперативников. Начальник больного передал в кабинете главного врача отделения оставшуюся сумму. После этого медика задержали.

В отношении подозреваемого возбудили уголовное дело по статье 159 УК РФ «Мошенничество». Если его вина будет доказана в суде, то мужчине грозит до шести лет лишения свободы.

В августе суд удовлетворил ходатайство следствия и отправил в СИЗО начальника одного из подразделений ВСЖД. Фигуранту предъявлено обвинение в получении крупной взятки.

Вернуться назад

Все новости / Происшествия / Врача подозревают в получении взятки от иностранца за лечение COVID-19 в Подмосковье
коррупция лобня коронавирус
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru