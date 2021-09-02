Врача подозревают в получении взятки от иностранца за лечение COVID-19 в Подмосковье

Москва, 2 сентября. Врача задержали по подозрению в получении взятки на сумму 40 тыс. рублей. Как стало известно ФАН, мужчина воспользовался безвыходной ситуацией, в которой оказался больной COVID-19.

Под подозрение попал 41-летний доктор, который возглавлял инфекционное отделение для больных коронавирусом в Лобне. В начале июля в больницу поступил пациент с подозрением на наличие смертельной инфекции. Анализы подтвердили, что у мужчины, который является гражданином одной из азиатских республик, COVID-19.

По версии следствия, врач сообщил, что не будет лечить мужчину бесплатно, потому что это не предусмотрено законом РФ. Он рассказал, что за организацию медицинской помощи иностранцу понадобится много денег. Для того чтобы лечение обошлось дешевле, врач попросил дать ему «на карман» 40 тыс. рублей.

«Больной боялся умереть, поэтому согласился на условия эскулапа, — рассказал ФАН источник в правоохранительных органах. — Однако он сообщил о вымогательстве медика своему работодателю».

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Сначала врач получил половину суммы. Остальная сделка проводилась под контролем оперативников. Начальник больного передал в кабинете главного врача отделения оставшуюся сумму. После этого медика задержали.

В отношении подозреваемого возбудили уголовное дело по статье 159 УК РФ «Мошенничество». Если его вина будет доказана в суде, то мужчине грозит до шести лет лишения свободы.

В августе суд удовлетворил ходатайство следствия и отправил в СИЗО начальника одного из подразделений ВСЖД. Фигуранту предъявлено обвинение в получении крупной взятки.