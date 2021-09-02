Новой «американской мечтой» стало жить за счет государства: что происходит с экономикой США

На текущей неделе в Соединенных Штатах Америки истекает действие правительственной программы материальной поддержки для американцев, лишившихся работы из-за пандемии COVID-19. Уже на следующей неделе многие граждане США не увидят ставших привычными чеков от государства.

Речь идет о приблизительно 7,5 миллионах граждан США, которые лишатся еженедельных выплат в размере 300 долларов. Еще для нескольких миллионов пособие сократится до 300 долларов в неделю. По мнению официального Вашингтона, экономика США «в достаточной мере» оправилась от последствий пандемии, открываются новые рабочие места и люди вполне могут самостоятельно обеспечивать себя.

Экономика растет

Действительно, официальные данные свидетельствуют о начавшемся в США экономическом росте. Прибыль американский корпораций во втором квартале выросла до нового рекордного уровня, чему способствовал устойчивый спрос и более высокие цены, что говорит о том, что ожидаемое замедление экономического роста в этом квартале из-за резкого роста числа случаев COVID-19 может быть временным.

Скачок прибыли, о котором сообщает Министерство торговли США, произошел несмотря на то, что предприятия столкнулись с увеличением расходов из-за нехватки сырья и рабочей силы. В то же время, по мнению экономистов, новый рост заболеваемости COVID-19 может замедлить экономический рост в следующем квартале.

«Основываясь на данных о прибылях, любое замедление роста в результате снижения потребительских расходов, скорее всего, окажется временным», — утверждает Конрад ДеКвадрос, старший экономический советник независимого инвестиционного банка Brean Capital в Нью-Йорке.

Прибыль производственного сектора выросла на 234,5 миллиарда долларов — на 9,2% — до рекордных 2,8 триллионов долларов после роста на 5,1% в первом квартале. Наблюдался также рост прибыли финансовых корпораций.

Прибыль до налогообложения как доля ВВП, являющаяся показателем рентабельности в масштабах всей экономики, выросла на 0,7 процентных пункта до 12,3%, что является самым высоким показателем с 2014 года.

Правительство США сообщает, что рост ВВП во втором квартале составил 6,6%, что оказалось выше прогнозируемых 6,5%, о которых сообщалось в июле 2021 года.

/ Федеральное агентство новостей

Рынок труда падает

Несмотря на столь оптимистичные цифры, Министерство труда США отчиталось, что в конце августа 2021 года впервые за пять недель в США было зафиксировано увеличение количества безработных.

Число заявок на пособие по безработице выросло на четыре тысячи — до 353 тысяч человек. Еженедельное количество более или менее стабильно снижалось с тех пор, как в начале января 2021 года превысило 900 тысяч на фоне катастрофического роста заболеваемости COVID-19 в США.

«Мы ожидаем, что заявки на пособие по безработице будут продолжать снижаться по мере того, как рынок труда продолжит восстанавливаться, но прогресс будет более стремительным по мере приближения заявок к уровню, предшествующему пандемии», — заявили в исследовательской записке экономисты из консалтинговой компании Oxford Economics Нэнси Ванден Хаутен и Грегори Дако.

Исследователи считают, что рост количества заявок связан как с новым всплеском заболеваемости COVID-19, так и с бюрократическими преградами, которые не позволили большому количеству американцев оформить пособия раньше.

Кто желает поработать?

По информации Министерства труда США, рынок труда в стране быстро восстанавливается: работодатели создали 16,7 миллиона рабочих мест из более 22 миллионов, потерянных во время пандемии. Тем не менее бизнес столкнулся с неожиданной проблемой: соискатели отнюдь не спешат выстраиваться в очередь перед воротами вновь открытых предприятий. Американцы не хотят работать.

Global Look Press / Jim West / imageBROKER.com

Некоторые работодатели обвиняют в нехватке рабочей федеральные программы, которые направлены на поддержку семей, пострадавших от последствий COVID-19, — в том числе и обеспечивающие еженедельные выплаты в размере 300 долларов, а также помощь для семей с детьми. Сюда же можно отнести действующий в стране мораторий на выселение должников и многочисленные налоговые льготы, а они впечатляют: в прошлом году 61% или более 100 миллионов домохозяйств в Соединенных Штатах не платили федеральный подоходный налог.

По версии бизнеса — вот он, корень всех проблем. Грядущая отмена государственных выплат должна немедленно привести к выравниванию ситуации на рынке труда: не получая деньги от государства, граждане побегут заполнять имеющиеся вакансии. Но реальность оказалась несколько сложнее. Летом многие штаты США уже отменили «пандемийные» денежные выплаты. Однако статистика показывает, что количество желающих выйти на работу в этих штатах практически не отличается от тех регионов, власти которых продолжали выплачивать денежные компенсации.

Экономисты считают, что нежелание выходить на работу зачастую связано не только с материальными факторами. Американцы испытывают трудности с обеспечением ухода за детьми, они боятся также заразиться вирусом на работе. Некоторые надеются найти лучшую работу, чем у них была до пандемии, другие, наоборот, не хотят идти на первую попавшуюся работу, имея за плечами многолетнюю успешную карьеру, прерванную пандемией. Многие предпочитают традиционной работе торговлю на фондовом рынке и спекуляции с криптовалютой. Есть и такие, кто разуверился в самой сути капитализма и не желает более участвовать в «крысиных бегах».

Каковы бы ни были причины, в экономике США остаются вакантными 5,7 миллиона рабочих мест.

Чтоб ты жил на одну зарплату!

Ряд экономистов и политических деятелей утверждают, что ситуацию могло бы спасти повышение минимального размера оплаты труда, который на сегодняшний день в США составляет 7,25 доллара в час. Это стало бы логичным решением со стороны Белого дома, особенно если учесть, что одним из предвыборных обещаний Джо Байдена было повышение минимальной зарплаты до 15 долларов в час.

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На деле во многих штатах США «минималка» либо уже достигла этой отметки, либо находится немного ниже. Более того, многие работодатели в надежде привлечь потенциальных сотрудников предлагают минимальную ставку 15 долларов в час. Тем не менее даже здесь ситуация не выглядит сильно лучше средней по стране.

И это не удивительно: инфляция в США уже превысила отметку в 5% и минимальная зарплата гарантирует то, что ее получатель не относится к среднему классу. И большинство новых рабочих мест предполагает именно это. Число новых высокооплачиваемых рабочих мест крайне невелико. Основное количество вновь открываемых вакансий предлагается в сферах общепита, развлечений и гостиничном бизнесе, что подразумевает низкоквалифицированный и низкооплачиваемый труд.

Конечно, рано или поздно гражданам США придется выходить на работу вне зависимости от того нравится она или не нравится: высокооплачиваемой работы на всех не хватит, а сбережения имеют свойство заканчиваться.

Инфляция везде

Что же касается роста ВВП, о котором рассказывают официальные лица, то необходимо понимать, что львиная его доля связана с инфляцией — чем выше цены, тем больше валовый доход, но реальные доходы граждан при этом снижаются. Это имеет мало общего с настоящим экономическим ростом.

/ Федеральное агентство новостей

Все мы слышали расхожую фразу, что США — страна контрастов. И эти контрасты становятся все более шокирующими даже для самих американцев: подавляющая часть населения стремительно беднеет, выпадая из среднего класса. Цены на недвижимость, автомобили и еду стремительно растут, в то время как минимальная зарплата остается на уровне 20-летней давности.

И в то время, когда фондовый рынок США, накачанный триллионами свежеотпечатанных долларов, бьет все новые рекорды, миллионы американцев в самом ближайшем будущем будут вынуждены работать за еду. Если, конечно, в Белом доме на фоне приближающихся выборов и полного провала внешней и внутренней политики не решат ввести очередную программу поддержки, раздав гражданам еще несколько «бесплатных» триллионов, и дальше разгоняя инфляционную спираль.