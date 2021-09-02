Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
02 сентября 19:13
19:12
Общество
Турция и Катар окажут Афганистану помощь в возобновлении работы аэропорта Кабула
19:11
Весь мир
Новый «мю-вариант» коронавируса захватывает Колумбию
19:09
Экономика
Трутнев: Развитие Дальнего Востока — быстроокупаемый проект
19:07
Происшествия
Одну из казанских больниц эвакуировали из-за короткого замыкания
19:02
Общество
Росавиация увеличит рейсы по трем направлениям с 10 сентября
19:00
Общество
Россия продлила запрет на авиасообщение с Танзанией до 1 октября
19:00
Общество
В Калифорнии на камеры попал исчезнувший около 100 лет назад волк
18:57
Происшествия
Экс-инспектор петербургского Россельхознадзора ответит в суде за служебный подлог
18:56
Армия
Китайцы назвали провальным безумный план США по захвату России за неделю
18:56
Экономика
Российский газ не является «геополитическим оружием» и не изменит экономику Европы
Все новости

Китайским подросткам запретили тратить на онлайн-игры больше трех часов в неделю
Общество

1 сентября информационное агентство «Синьхуа» сообщило, что Национальное управление по делам прессы и публикаций КНР намерено бороться с подростковой зависимостью от видеоигр. Ведомство ужесточает контроль над тем, сколько времени несовершеннолетние проводят в онлайн-играх.

Согласно новым требованиям, компаниям запрещено предлагать свои услуги несовершеннолетним в будние дни. Доступ к онлайн-играм дети смогут получить только по пятницам, субботам и воскресеньям с 20:00 до 21:00.

Игровые компании должны убедиться, что юные геймеры используют свои настоящие имена для входа в систему. Ранее китайские подростки могли тратить на онлайн-игры полтора часа в будние дни и по три часа — в выходные. Полный запрет действовал только по ночам, с 22:00 до 8:00.

Вернуться назад

Все новости / Общество / Китайским подросткам запретили тратить на онлайн-игры больше трех часов в неделю
китай подростки развлечения видеоигры
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru