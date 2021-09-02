Китайским подросткам запретили тратить на онлайн-игры больше трех часов в неделю

1 сентября информационное агентство «Синьхуа» сообщило, что Национальное управление по делам прессы и публикаций КНР намерено бороться с подростковой зависимостью от видеоигр. Ведомство ужесточает контроль над тем, сколько времени несовершеннолетние проводят в онлайн-играх.

Согласно новым требованиям, компаниям запрещено предлагать свои услуги несовершеннолетним в будние дни. Доступ к онлайн-играм дети смогут получить только по пятницам, субботам и воскресеньям с 20:00 до 21:00.

Игровые компании должны убедиться, что юные геймеры используют свои настоящие имена для входа в систему. Ранее китайские подростки могли тратить на онлайн-игры полтора часа в будние дни и по три часа — в выходные. Полный запрет действовал только по ночам, с 22:00 до 8:00.