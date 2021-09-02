Министр иностранных дел Ливии заявила о возможном переносе выборов

Алжир, 2 сентября. Переходное Правительство национального единства (ПНЕ) не исключает возможность переноса даты всеобщих выборов в случае задержки утверждения законодательной основы.

Глава внешнеполитического ведомства ПНЕ Наджла Мангуш подтвердила, что запланированный на 24 декабря плебисцит могут перенести. Это произошло во время ее совместной с министром иностранных дел Алжира Рамтаном Ламамрой пресс-конференции по итогам встречи, посвященной ливийскому урегулированию.

«Мы все стремимся к тому, чтобы выборы прошли в декабре. Мы, как Правительство национального единства, сделали все необходимое для их продвижения с точки зрения финансирования и оказания материально-технической помощи избирательной комиссии», — заявила Мангуш.

Отвечая на вопрос журналиста о вероятности переноса голосования, она сказала, что ПНЕ работает над тем, чтобы плебисцит состоялся 24 декабря.

«Будет ли перенос или нет? Не знаю, но мы стремимся к тому, чтобы выборы прошли в назначенный срок», — добавила глава МИД.

В начале недели в столице Алжира прошла двухдневная конференция по Ливии на уровне глав МИД. Участники подтвердили важность ускорения разработки нормативно-правовой основы в рамках подготовки к президентским и парламентским выборам.

В конце июля председатель Палаты представителей Агила Салех предостерег от переноса даты голосования. По его словам, это вернет североафриканскую страну к расколу и событиям 2011 года. Он не исключил вероятность появления параллельного правительства в Киренаике.

Позже важность проведения избирательного процесса 24 декабря подтвердил представитель ливийского парламента Абдалла Блехек. Пресс-секретарь сообщил журналистам, что от плебисцита зависит будущее политического единства государства. В случае провала депутатам в Тобруке придется взять инициативу в свои руки.