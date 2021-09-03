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Эфир: Павел Глазков объясняет, какие опасности для грибника таит в себе осенний лес
Общество
Эфир: Павел Глазков объясняет, какие опасности для грибника таит в себе осенний лес
Федеральное агентство новостей  /  Степан Яцко

В пятницу, 3 сентября, с 14:00 в студии Медиагруппы «Патриот» проходит брифинг биолога Павла Глазкова. Нынешняя осень порадовала любителей «тихой охоты» небывалым урожаем грибов. Кто-то с радостью хвастается полными корзинами лисичек и «белых» в социальных сетях, а кто-то с тревогой вспоминает народные поверья, которые говорят, что изобилие грибов — это примета большой напасти вроде войны или мора.

Стоит ли верить недобрым приметам или надо спокойно наслаждаться дарами природы? Какие напасти, помимо ложных грибов и риска заблудиться, поджидают в лесу любителей «тихой охоты»? Как вести себя в лесу при встрече с медведем или лосем? Имеет ли право человек убить дикое животное в целях самозащиты?

На эти и другие вопросы журналистов отвечает кандидат биологических наук и автор популярного YouTube-канала «Каждой твари по паре» Павел Глазков.

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