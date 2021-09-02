Захарова осудила ракетные удары ВС США по Кабулу

Москва, 2 сентября. ВС США наносили ракетные удары по Кабулу, в результате чего погибли мирные жители. Россия осуждает такие действия, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Беспилотник ВС Соединенных Штатов некоторое время назад нанес авиаудар на территории столицы Афганистана. Атака привела к гибели девяти мирных граждан страны, среди которых шестеро были детьми. МИД РФ решительно осуждает подобные случаи неизбирательного применения силы, сообщила Захарова в ходе брифинга.

Сама завершившаяся миссия НАТО в Афганистане стала настоящим провалом и катастрофой, считает она. Запад не смог решить проблемы терроризма, наркотрафика, низкого уровня жизни местных жителей. Ряд минусов только усугубился со временем, указала Захарова.

Глава МИД РФ Сергей Лавров ранее призвал представителей движения «Талибан»1 (террористическая организация, запрещенная в России) к диалогу с силами сопротивления в Афганистане.

1 Организация запрещена на территории РФ.