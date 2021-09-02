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Полиция Нидерландов попросила российских военных поделиться информацией по делу MH17

  /   Обновлено: 02 сентября 2021 17:07
Политика
Полиция Нидерландов попросила российских военных поделиться информацией по делу MH17
pixabay.com  /  PD

Гаага, 2 сентября. Следственная группа, проводящая расследование по делу MH17, обратилась к российским военным с просьбой о помощи. Нидерланды попросили экспертов в РФ поделиться информацией.

Полиция Нидерландов попросила военных поделиться сведениями о предполагаемой доставке ЗРК «Бук» на Украину. Соответствующий запрос был распространен 2 сентября правоохранительными органами западноевропейского государства.

Крушение пассажирского Boeing-777 произошло в июле 2014 года на Украине. Самолет выполнял рейс MH17 из Амстердама в Куала-Лумпур. На борту находились граждане десяти стран. Все 298 человек погибли.

Ранее политолог Владимир Корнилов указал на ответственность Киева за трагедию. По мнению эксперта, украинские власти являются виновником произошедшего.

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россия mh17 нидерланды
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