Гаага, 2 сентября. Следственная группа, проводящая расследование по делу MH17, обратилась к российским военным с просьбой о помощи. Нидерланды попросили экспертов в РФ поделиться информацией.

Полиция Нидерландов попросила военных поделиться сведениями о предполагаемой доставке ЗРК «Бук» на Украину. Соответствующий запрос был распространен 2 сентября правоохранительными органами западноевропейского государства.

Крушение пассажирского Boeing-777 произошло в июле 2014 года на Украине. Самолет выполнял рейс MH17 из Амстердама в Куала-Лумпур. На борту находились граждане десяти стран. Все 298 человек погибли.

Ранее политолог Владимир Корнилов указал на ответственность Киева за трагедию. По мнению эксперта, украинские власти являются виновником произошедшего.