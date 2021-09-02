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Рогозин объяснил роль межконтинентальной ракеты «Сармат» для безопасности России

  /   Обновлено: 02 сентября 2021 17:05
Армия
Рогозин объяснил роль межконтинентальной ракеты «Сармат» для безопасности России
ФБА «Экономика сегодня»

Москва, 2 сентября. Межконтинентальная баллистическая ракета «Сармат» станет основой российского ядерного щита на ближайшие 30-40 лет.

Такое заявление сделал генеральный директор госкорпорации «Роскосмос» Дмитрий Рогозин. Он сообщил, в данный момент «Сармат» готовят к летным испытаниям. Но уже сейчас можно сказать, что ракета сыграет важную роль для сохранения безопасности России.

«Эта ракета станет основой российского ядерно-космического щита, гарантией безопасности и нашего поколения, и будущих поколений — лет 30-40, как минимум, она будет защищать нашу страну», — уверен глава Роскосмоса.

Ранее итальянские аналитики отмечали, что крылатые блоки комплексов «Авангард» могут размещаться на ракете «Сармат». Подобное использование вооружения дает три преимущества: колоссальная скорость, непредсказуемая траектория полета и невероятная маневренность.

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рогозин сармат ядерное оружие
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