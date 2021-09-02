Расчеты С-400 поразили свыше 20 целей на маневрах ПВО «Боевое содружество»

Астрахань, 2 сентября. Подразделения ПВО уничтожили при помощи зенитных комплексов мишени в рамках учений «Боевое содружество», сообщил генерал-полковник Юрий Грехов.

Военнослужащие при помощи систем противовоздушной обороны С-300 «Фаворит», С-400 «Триумф» и «Панцирь-С» поразили более 20 мишеней, рассказал зампредседателя Координационного комитета по вопросам ПВО при Совете министров обороны стран СНГ генерал-полковник Юрий Грехов.

Мишени имитировали малые беспилотники и баллистические ракеты условного противника. Цели было непросто уничтожить, обратил внимание Грехов. Маневры состоялись на полигоне Ашулук в Астраханской области. Кроме российских расчетов были задействованы военнослужащие ВС Белоруссии и Киргизии, подчеркнул генерал-полковник.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко ранее заявил, что Россия может поставить Минску зенитно-ракетные комплексы С-400. Кроме установок ПВО, не исключается передача различных самолетов и вертолетов российского производства, рассказал он.