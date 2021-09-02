Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
02 сентября 17:44
17:44
Происшествия
Шестилетний ребенок пострадал в Ленобласти после наезда бетономешалки
17:43
Армия
Военный эксперт Леонков объяснил, почему Европа может лишить США места в НАТО
17:38
Общество
Рогозин не полетел в космос, потому что «жизнь по-другому сложилась»
17:36
Спорт
Фигурист Дмитрий Алиев поборется за третью квоту для России на ОИ-2022
17:36
Шоу-бизнес
Холли Берри раскрыла худший совет, который она когда-либо получала
17:33
Происшествия
Врача подозревают в получении взятки от иностранца за лечение COVID-19 в Подмосковье
17:33
Происшествия
Полиция проводит обыск в гостинице на Тверской после сообщения о стрельбе в номере
17:29
Экономика
Объем международных резервов России увеличился до нового рекорда
17:29
Общество
Прокуратура нашла нарушения при «реставрации» планетария Пензы
17:26
Происшествия
В Екатеринбурге арестован помощник экс-схимонаха Сергия Могучев
Все новости

Сроки полной газификации 35 российских регионов обозначили в «Газпроме»

  /   Обновлено: 02 сентября 2021 16:58
Экономика
Сроки полной газификации 35 российских регионов обозначили в «Газпроме»
ФБА «Экономика сегодня»

Москва, 2 сентября. Полная технически возможная газификация в 35 российских регионах будет завершена «Газпромом» к 2026 году, сообщил зампредседателя правления газового холдинга Виталий Маркелов.

К 2030 году газификация будет полностью выполнена. Выступая на полях Восточного экономического форума Маркелов напомнил, что основанием для этого является соответствующий указ президента России Владимира Путина. Он в июле прошлого года поручил газовому холдингу провести окончание газификации субъектов страны в два этапа: к 2024 году и 2030 году.

В перечень новой программы газоснабжения и газификации компании на 2021-2025 годы вошли 67 регионов. Порядка 24,4 тысячи километров газопроводов планируется построить за пять лет и подвести топливо к 3632 населенным пунктам. Таким образом уровень газификации в стране должен составить 74,7%.

Председатель правления «Газпрома» Алексей Миллер ранее сообщил, что первые поставки газа европейским потребителям по «Северному потоку — 2» могут пройти уже в грядущем отопительном сезоне до конца 2021 года.

Вернуться назад

Все новости / Экономика / Сроки полной газификации 35 российских регионов обозначили в «Газпроме»
Газпром газ маркелов вэф газификация
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru