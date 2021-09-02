Сроки полной газификации 35 российских регионов обозначили в «Газпроме»

Москва, 2 сентября. Полная технически возможная газификация в 35 российских регионах будет завершена «Газпромом» к 2026 году, сообщил зампредседателя правления газового холдинга Виталий Маркелов.

К 2030 году газификация будет полностью выполнена. Выступая на полях Восточного экономического форума Маркелов напомнил, что основанием для этого является соответствующий указ президента России Владимира Путина. Он в июле прошлого года поручил газовому холдингу провести окончание газификации субъектов страны в два этапа: к 2024 году и 2030 году.

В перечень новой программы газоснабжения и газификации компании на 2021-2025 годы вошли 67 регионов. Порядка 24,4 тысячи километров газопроводов планируется построить за пять лет и подвести топливо к 3632 населенным пунктам. Таким образом уровень газификации в стране должен составить 74,7%.

Председатель правления «Газпрома» Алексей Миллер ранее сообщил, что первые поставки газа европейским потребителям по «Северному потоку — 2» могут пройти уже в грядущем отопительном сезоне до конца 2021 года.